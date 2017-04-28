Экономика

19:20 28.04.2017

Цена цинка завершает ростом 1-ю неделю из шести

Цены на цинк растут в пятницу и завершают "в плюсе" первую неделю из последних шести на признаках сокращения поставок.

Котировки контрактов на цинк в ходе торгов в Лондоне увеличились на 1,2% - до $2628 за тонну, а с начала недели подорожали на 1,7%.

По оценке International Lead and Zinc Study Group (ILZSG), в текущем году дефицит металла на глобальном рынке составит 226 тыс. тонн.

Мировой рынок цинка может оказаться в ситуации "существенных недопоставок в четвертый раз за последние пять лет", отмечают аналитики Commerzbank.

Медь в пятницу прибавила в цене 0,8% - до $5736 за тонну. При этом она демонстрирует подъем по итогам первой недели из четырех, сообщило агентство Bloomberg.

Опубликованные за последние дни экономические данные были относительно позитивными, подтверждая мнение, что сокращение запасов большинства металлов, "вероятно, будет не просто краткосрочным явлением", полагают эксперты Australia & New Zealand Banking Group. По их мнению, "это продолжит оказывать поддержку ценам".

Котировки контрактов на никель выросли в пятницу на 2,7% - до $9585 за тонну, олово и свинец также дорожают.

Между тем цена алюминия опустилась на 0,3% - до 1918 за тонну. С начала недели металл потерял 0,8% стоимости.

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