Акционеры "ArcelorMittal Кривой Рог" переизбрали набсовет и ревкомиссию на новый срок

Акционеры Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) переизбрали всех пять членов наблюдательного совета (НС) и трех членов ревизионной комиссии компании на новый срок.

Согласно официальной информации предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровое решение приняло годовое общее собрание акционеров ПАО 27 апреля текущего года.

В соответствии с документом, в набсовет переизбраны на новый срок региональный юрисконсульт ArcelorMittal гражданин Ирландии Пол Кернс (Paul Kearns), финансовый директор сегмента стран Азии, Африки та СНГ ArcelorMittal гражданин Бельгии Котхари Рамеш Кумар (Kothari Ramesh Kumar), технический директор, глава по стратегии ArcelorMittal гражданин Австралии Кларк Девид Джорж (Clarke David George), управляющий партнер юридической фирмы "Бейкер и Маккензи" (Baker&McKenzie) Сергей Пионтковский и исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревьянко.

Члены набсовета избраны на 1 год.

Кроме того, в ревизионную комиссию переизбраны главный аудитор ArcelorMittal Франсис Лефевр, руководитель функций комплаенс и защиты данных группы ArcelorMittal Хендрикус Юстас Шеффер и главный бухгалтер группы ArcelorMittal Фредерик Ленг. Члены ревкомиссии избраны на 5 лет.

Как сообщалось, общее годовое собрание акционеров 27 апреля текущего года заслушало отчет исполнительного органа общества за 2016 г., отчеты набсовета и ревкомиссии за 2016 г., утвердило годовой отчет, принято решение о распределении прибыли. Акционеры также утвердили новую редакцию устава ПАО, положения об общем собрании акционеров и набсовете.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

Уставный капитал меткомбината составляет 3 млрд 859,533 млн грн.