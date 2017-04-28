Германская химкомпания Lanxess завершила покупку американской Chemtura за 2,4 млрд евро

Германский концерн специальной химии Lanxess AG завершил приобретение американской компании Chemtura, одного из крупнейших в мире поставщиков антипиреновых добавок и присадок к смазочным маслам.

Окончание сделки произошло раньше запланированного срока, отмечается в пресс-релизе Lanxess.

При общей стоимости Chemtura в 2,4 млрд. евро покупка этой компании стала крупнейшей сделкой за всю историю Lanxess.

В результате приобретения штат германского концерна возрастет на 2,5 тыс. сотрудников Chemtura, работающих на 20 предприятиях в 11 странах.

"Приобретение Chemtura является очередным крупным шагом в процессе реструктуризации нашей компании и знаменует собой важную веху на пути ее роста. Расширение бизнеса добавок станет ещё одним базовым элементом в структуре Lanxess. При этом приобретение Chemtura значительно укрепляет наши позиции в североамериканском регионе", - заявил председатель правления германской компании Маттиас Цахерт.

Ожидаемый ежегодный синергетический эффект от сделки составит около 100 млн евро и будет реализовываться до 2020 года. Покупка Chemtura увеличит прибыль на акцию Lanxess уже в первый полный финансовый год после завершения сделки.

В компании прогнозируют, что в среднесрочной перспективе рост рынка добавок для промышленных смазочных материалов составит 3-4% в год, что главным образом будет обусловлено неуклонно растущим спросом на смазочные материалы с более высокими эксплуатационными и экологическими характеристиками.

Lanxess, выручка которой в 2016 году составила 7,7 млрд евро, имеет 75 производственных предприятий. Штат насчитывает около 19,2 тыс. человек, которые работают в 25 странах. Основными сферами деятельности компании являются разработка, производство и сбыт промежуточных продуктов, специальных химикатов и пластиков.