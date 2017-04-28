Экономика

18:37 28.04.2017

Киев намерен до конца 2017г закупить 40 трамвайных вагонов длиной 26 м почти на 2 млрд грн

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на закупку до конца 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной не менее 26 м на ожидаемую сумму 1,946 млн грн (с НДС).

Согласно объявлению на портале ProZorro о проведении соответствующих торгов, заявки на участие в них принимаются до 29 мая, аукцион намечен на 4 июня.

Размер минимального шага понижения цены – 1%

Согласно тендерной документации, участник тендера должен, в частности, предоставить в числе документов аналогичный договор поставки трамвайных вагонов за любой период 2014-2016 гг.

Согласно техусловиям, полностью низкопольные трамвайные вагоны должны быть изготовлены не ранее 2017 года, быть минимум трехсекционным, иметь не менее 60 мест для сидения, иметь раскладывающийся вручную трап для пассажиров в колясках

Гарантийный срок вагонов – 36 месяцев с начала эксплуатации, срок полезной эксплуатации – не менее 15 лет.

Как сообщалось, в октябре прошлого года КП "Киевпастранс" заключило договор с украинско-немецким СП "Электронтранс" (Львов) на закупку семи 30-метровых трамвайных вагонов с низким уровнем пола на сумму 183,75 млн грн по итогам объявленного в апреле тендера.

Однако закупка также сопровождалась обжалованиями в АМКУ и судебных инстанциях.

Сегодня два таких состава в Киеве эксплуатируются на линии скоростного трамвая. Ранее Киев также закупал трамвайные вагоны для скоростной линии у "Татра-Юг".

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко в 2015 году подписал с руководством польской Pesa меморандум о взаимопонимании, в рамках которого город получил польский трамвай на тестовое испытание. Предполагалось, что Pesa может поставить Киеву 50 трамваев с намерением привлечь экспортное финансирование на их производство.

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