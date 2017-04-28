Ощадбанк сможет выполнить решение о спецконфискации в госбюджет до $1,5 млрд без нарушения нормативов НБУ

Выполнение решения суда о спецконфискации до $1,5 млрд средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича и перечислении их в государственный бюджет не повлечет потребности в докапитализации Ощадбанка (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе финучреждения.

"Мы тщательно проанализировали все возможные сценарии воздействия такого решения. Сейчас имеем четкое понимание, что выполнение этого решения способом, определенным судом, не приведет к нарушению банком нормативов Национального банка Украины и не повлечет потребности в докапитализации", - подчеркнули в пресс-службе.

В банке указали, что возможность и варианты возврата указанных средств в госбюджет обсуждались достаточно длительное время.

"Банк взаимодействует с правительством, Министерством финансов и НБУ в этом вопросе", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, государственный Ощадбанк 28 апреля приступил к спецконфискации $1,5 млрд В.Януковича и его окружения в соответствии с решением суда.

В головной офис Ощадбанка с соответствующим определением суда приезжали генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов. Они довели эту информацию до сведения руководства финучреждения.

По данным Госфинмониторинга на начало апреля 2016 года, сумма заблокированных средств на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными должностными лицами, составляет $1,54 млрд.

Первоначально Госфинмониторинг называл меньшую сумму – $1,42 млрд, из них на территории Украины – $1,37 млрд. Ведомство уточняло, что речь шла о 44 компаниях-нерезидентах, зарегистрированы на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, Австрии: в 2010-2013 годах через счета, открытые в банках Латвии, они осуществили перевод средств на счета, открытые в украинских банках в размере $1,37 млрд, значительная часть из которых была использована для приобретения ОВГЗ.

Экс-министр финансов Наталия Яресько в конце 2015 года уточняла, что $1,4 млрд арестовано на счетах в Укргазбанке и Ощадбанке: преимущественно это валютные облигации внутреннего госзайма. "Поскольку они пока арестованы, но не конфискованы, то мы платим по ним проценты, и, если необходимо, гасим основной долг. Это приблизительно 33 млрд грн", - сказала тогда министр.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", эти облигации заблокированы в депозитарии, Минфин продолжает начислять по ним проценты и проводит погашение, и эти средства накапливаются на специальных эскроу-счетах.

Госфинмониторинг до конца 2015 года давал разбивку арестованных средств: ценные бумаги на $1,0 млрд и 2,6 млрд грн и денежные средства в $229,9 млн, EUR18,1 млн, 1,7 млрд грн и RUR21,7 млн, однако затем отказался от публикации этих данных.

Ощадбанк и Минфин также отказываются уточнять, какая доля в спецконфискации в настоящее время приходится на ОВГЗ, а какая – на денежные средства. В спецфонд госбюджета-2017 от спецконфискации, по словам премьера Владимира Гройсмана, заложены поступления в размере 12 млрд грн, что соответствует около $444,4 млн.

Генпрокурор Юрий Луценко 28 апреля 2017 года сообщил, что в решении о спецконфискации речь идет об около 100 счетах в трех банках – Ощадбанке, Укрэксимбанке и ПриватБанке.

В опубликованном ресурсом "strana.ua" отрывке судебного решения о спецконфискации, перечислены валютные ОВГЗ номинальным объемом $436,16 млн и начисленные на них проценты в $95,66 млн. Из решения также ясно, что речь идет о латвийском PrivatBank, $50 млн арестованных средств на счетах которого ранее уже были конфискованы Латвией и теперь, как сказал Ю.Луценко, будут полностью или частично по спецпроцедуре затребованы украинскими властями.