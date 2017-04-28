Нефть слабо дорожает в пятницу, но завершает месяц в минусе

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в пятницу, однако демонстрируют снижение по итогам месяца.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 кв повысилась на 16 центов (0,31%) - до $51,6 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 22 цента (0,45%) - до $49,19 за баррель.

С начала апреля цена нефти Brent опустилась на 2,3%, WTI - на 2,8%.

Добыча нефти в США растет на протяжении последних трех месяцев и достигла максимума с августа 2015 года. При этом есть и первые признаки улучшения - объем товарных запасов нефти в Штатах снижается три недели подряд.