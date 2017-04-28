Украина за 3 мес. увеличила потребление газа на 0,2%

Украина в январе-марте 2017 года увеличила потребление природного газа на 0,2% (на 0,027 млрд куб. м) по сравнению аналогичным периодом 2016 года – до 13,1 млрд куб. м.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности, промышленность потребила 3,1 млрд куб. м (+7,4% к январю-марту-2016), население и бюджетные организации – 5,5 млрд куб. м (-5,2%), ТКЭ – 3,3 млрд куб. м (-5,5%), производственно-технологические расходы составили 1,2 млрд куб. м (+34,2%).

Как сообщалось, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом – до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ – 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).

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