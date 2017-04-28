Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в марте сократилась на 17,3%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2017 года сократилась на 17,3% к уровню предыдущего месяца и составила 21,688 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в целом в марте 2017 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 9,678 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 122,4% начисленной за этот месяц суммы.

Самый высокий уровень оплаты жилкомуслуг в марте-2017 зафиксирован в Тернопольской (471,8% с учетом погашения долгов предыдущих периодов) и Кировоградской (426,8%) областях, самый низкий – в Ивано-Франковской (44,2%), Сумской (47,3%) и Черновицкой (48,8%) областях.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в марте-2017 сократились на 424,4 грн (или на 29%) по сравнению с февралем – до 1,039 тыс. грн.

Согласно данным Госстата, в январе-марте 2017 года с населением заключено 11,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 60,8 млн грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 60,053 млрд, или 82,8% начисленных за этот период сумм, что на 23,6% больше, чем в 2015 году (уровень оплаты составлял 95,4%).