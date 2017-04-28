"Метинвест" в I кв. сократил выпуск железорудного концентрата на 16%, окатышей на 19%, коксующегося угля на 1%

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, по итогам работы в январе-марте 2017 года сократил общее производство железорудного концентрата (ЖРК) на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 6,680 млн тонн, окатышей - на 19%, до 1,161 млн тонн, общий выпуск коксующегося угольного концентрата - на 1%, до 792 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности за первый квартал 2017 года, группа снизила выпуск окатышей по сравнению с четвертым кварталом 2016 года на 32%, железорудного концентрата на 0,2%, но нарастила выпуск угольного концентрата на 8%.

Объем производства кокса в первом квартале 2017 года снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 977 тыс. тонн – в результате снижения производства на АКХЗ, что было частично компенсировано увеличением производства кокса на "Азовстали". Снижение производства на АКХЗ связано с активизацией боевых действий с конца января. В первом квартале 2017 года в работе на АКХЗ находились только коксовые цеха №1 и №2, при этом коксовые цеха №3 и №4 были выведены в режим горячей консервации по причине перебоев с поставками электроэнергии. Увеличение производства на "Азовстали" было связано со стабилизацией поставок угля в первом квартале 2017 года.

В среднем около 79% от общего объема кокса, произведенного в первом квартале 2017 года, было использовано внутри группы.

В первом квартале-2017 производство общего железорудного концентрата уменьшилось на 12 тыс. тонн по отношению к предыдущему кварталу – до 6,680 млн тонн в результате уменьшения производства на Центральном ГОКе и Ингулецком ГОКе на 91 и 52 тыс. тонн соответственно, что было компенсировано приростом производства Северном ГОКе на 131 тыс. тонн. Снижение производства на ИнГОКе произошло в результате перераспределения производства для увеличения объемов вскрышных работ. Снижение производства на ЦГОКе произошло в результате снижения производства концентрата из песков по причине выбытия запасов железосодержащих песков. Увеличение производства концентрата на СевГОКе связано с проведением в октябре 2016 года остановки комбината на 60 часов для ремонтных работ.

В первом квартале 2017 года производство товарной железорудной продукции уменьшилось на 1% по отношению к предыдущему кварталу – до 3,617 млн тонн. Снижение производства на 47 тыс. тонн было результатом падения производства товарных окатышей на 538 тыс. тонн, что было частично компенсировано увеличением производства более маржинального товарного концентрата на 491 тыс. тонн.

Увеличение производства товарного концентрата стало результатом уменьшения внутреннего использования общего концентрата для производства окатышей (506 тыс. тонн), что компенсировало снижение производства общего концентрата (12 тыс. тонн), а также увеличение внутригруппового потребления общего концентрата (3 тыс. тонн).

Производство товарных окатышей в первом квартале 2017 года уменьшилось в результате снижения производства на 614 тыс. тонн на СевГОКе, что было частично компенсировано увеличением производства на ЦГОКе на 76 тыс. тонн после окончания планового ремонта обжиговой машины ОК-324 в четвертом квартале 2016 года. Снижение производства на СевГОКе стало результатом снижения объемов реализации третьим лицам в связи с низкой маржинальностью окатышей, прекращением поставок некоторым украинским покупателям, расположенным на неподконтрольной территории, и увеличением внутригруппового потребления на 101 тыс. тонн.

В первом квартале 2017 году в результате необходимости восстановления показателей и темпов осуществления вскрышных работ общее производство железорудного концентрата снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В I кв. 2017 года производство угольного концентрата увеличилось на 8% по отношению к предыдущему кварталу и составило 792 тыс. тонн. Производство на шахтах компании "Краснодонуголь" снизилось на 61 тыс. тонн в результате блокады железнодорожного сообщения между подконтрольной и временно неподконтрольной территориями Украины и последующей потерей контроля над предприятием в марте 2017 года. Производство угольного концентрата на шахтах компании United Coal Company увеличилось на 121 тыс. тонн для обеспечения внутригрупповых потребностей в результате запуска новых производственных участков на шахтах Hackney Surface и Tilley Contract Mine (18 тыс. тонн), а также, на шахте Affinity (32 тыс. тонн), увеличением производства на существующих участках Huffman HWM и Hackney Creek Hag (31 тыс. тонн) и запуска дополнительной смены на втором участке шахты Сarter Roag (40 тыс. тонн).

Производство угольного концентрата в первом квартале 2017 года снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Добыча угля на шахтах "Краснодонугля" снизилась на 72 тыс. тонн по причинам, описанным выше, что было компенсировано увеличением добычи на шахтах United Coal на 65 тыс. тонн для обеспечения внутригрупповых потребностей в результате увеличения производства на шахтах Wellmore на 72 тыс. тонн, в то время как производство на шахтах Carter Roag уменьшилось на 7 тыс. тонн.

Как сообщалось, "Метинвест" в 2016г сократил производство окатышей на 8% по сравнению с 2015 годом - до 6,147 млн тонн, железорудного концентрата (ЖРК) - на 20%, до 10,946 млн тонн, общий выпуск коксующегося угольного концентрата - на 7%, до 3,051 млн тонн. Производство товарного концентрата за год составило 10,946 млн тонн, что на 20% меньше, чем в 2015 году, из-за снижения объемов производства общего концентрата, перераспределения концентрата на выпуск окатышей для внутригруппового потребления.

Производство товарных окатышей в 2016 году снизилось на 8% по сравнению с 2015 годом – до 6,147 млн тонн – за счет увеличения внутреннего потребления.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".