ПриватБанк готов к конкуренции с финтехкомпанией его экс-топ-менеджмента

ПриватБанк с его лидирующим на рынке он-лайн продуктом "Приват24" не опасается конкуренции с финансовыми IT-решениями, скорый запуск которых анонсировали бывшие топ-менеджеры финучреждения, создавшие после национализации банка IT-компанию Fintech Band, заявил заместитель председателя правления ПриватБанка Александр Дрелинг журналистам на брифинге в Одессе.

"Чтобы любая инновационная супертехнология была внедрена в какое-то финансовое учреждение, прежде всего, необходима техническая готовность этой организации. На сегодня таких банков практически нет. Потому что в большинстве банков старая многослойная архитектура, и какое бы инновационное внешнее решение не было бы предложено, вопросы интеграции, стеков, на сегодняшний день являются наиболее сложными и наиболее критичными", – считает А.Дрелинг.

"Поэтому даже если они что-то разработают, его внедрить и продать будет архитяжело", - сказал зампред ПриватБанка

Он добавил, что на рынке сегодня уже есть ряд альтернативных "Приват24" технологий и продуктов, реализованных украинскими и белорусскими командами.

"Пусть сделают, будем смотреть. Чисто по-человечески желаю им успехов. Они сейчас столкнулись совсем с другой средой – они в конкурентной среде и им будет непросто", - резюмировал А.Дрелинг.

Как сообщалось, экс-первый зампред ПриватБанка Олег Гороховский, экс-директор по информационным технологиям Дмитрий Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" этого банка Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию Fintech Band.

В марте Fintech Band сообщила о планах в октябре-ноябре разработать мобильное приложение системы "Клиент-Банк". По словам Д.Дубилета, компания будет заниматься такими блоками, как процессинг, CRM-система, кредитные карты, интернет-банкинг и т.д.

Отец Д.Дубилета - Александр Дубилет - до национализации ПриватБанка в конце 2016 года возглавлял правление финучреждения.