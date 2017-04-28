ПИБ решил увеличить уставный капитал

Проминвестбанк (ПИБ, Киев), принадлежащий российскому Внешэкономбанку (ВЭБ), увеличит уставный капитал на 12 млрд грн путем размещения дополнительного выпуска акций.

Как говорится в сообщении банка в пятницу, такое решение приняло собрание акционеров 27 апреля.

Согласно релизу, собрание также утвердило результаты деятельности банка за 2016 год.

ПИБ напоминает, что в настоящее время его уставный капитал составляет 40 млрд 617,7 млн грн, кредитный портфель – 40,08 млрд грн, средства клиентов, учитывая депозитные сертификаты – 8,33 млрд грн.

Банк указывает, что по размеру портфеля кредитов корпоративным клиентам входит в пятерку ведущих финансовых учреждений Украины, предоставляя финансирование почти тысячи предприятий машиностроения, электроэнергетики, пищевой промышленности, АПК и других отраслей.

Замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью порталу "Минфин" накануне отметила, что у ПИБ остался "небольшой "хвостик" по выполнению требований докапитализации, однако он будет закрыт этой допэмиссией. "В любом случае надо понимать, что все эти деньги у них внутри. Это либо субдолг, либо материнские кредиты – и то, и другое будет конвертировано в капитал", – сказала Е.Рожкова.

ПИБ основан в 1992 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на конец 2016 года банк с активами 34,32 млрд грн занимал 11-е место на рынке среди 93 банков.

ВЭБ неоднократно заявлял о планах продать украинскую "дочку" в 2017 году и недавно подтвердил, что получил четыре предложения от потенциальных покупателей – инвесторов из международной или украинской юрисдикции, среди которых венгерский OTP, но сможет раскрыть конкретику только после майских праздников.