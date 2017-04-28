Экономика

17:27 28.04.2017

Резервы нефти в Китае достигли 33,25 млн тонн ко II полугодию 2016г

Национальные нефтяные резервы Китая к середине 2016 года увеличились до 33,25 млн тонн, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление страны.

По состоянию на начало прошлого года они составляли 31,97 млн тонн.

В этот показатель входят объемы топлива на девяти базах, специально построенных для хранения нацрезервов и расположенных в Чжоушане, Чжэньхае, Даляне, Хуандао, Душаньцзы, Ланьчжоу, Тяньцзине, а также запасы на нескольких базах социальных предприятий, сообщает агентство "Синьхуа".

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