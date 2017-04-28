Экономика

17:23 28.04.2017

МЭРТ оценивает рост ВВП в январе-марте на уровне 2,1-2,3%

Рост сводного индекса производства товаров и услуг (СИП) в Украине в январе-марте 2017 года замедлился до 1,6% с 3,1% за аналогичный период 2016 года, тогда как рост ВВП ориентировочно ускорился до 2,1-2,3% с 0,1%, такие расчеты обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) в пятницу.

По его данным, негативное влияние на динамику показателей оказало ограничение транспортного сообщения на востоке страны. Наиболее существенно это отразилось на горно-металлургическом комплексе и электроэнергетике.

Вместе с тем действие негативных факторов было компенсировано расширением потребительской и инвестиционной активности, о чем свидетельствует повышение с одной стороны розничной торговли и пищевой промышленности и с другой – инвестиционного спроса.

"Указанные факторы обеспечили высокие показатели деятельности сектора строительства и машиностроения, которые обеспечили около 77% прироста СИП", - объяснило МЭРТ.

Помимо этого, министерство ожидает ускорение экономической активности в сфере реального сектора по итогам первого полугодия 2017 года на фоне адаптации предприятий к новым условиям функционирования, благоприятной ценовой конъюнктуры на ключевых товарных рынках отечественного экспорта и роста деловых ожиданий предприятий.

Это, однако, частично будет компенсировано более сдержанной внешнеэкономической деятельностью некоторых секторов сферы услуг.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедление ВВП страны в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года до 3% с 4,7% в четвертом квартале прошлого года.

По данным Нацбанка, определяющим фактором замедления послужила блокада транспортных сообщений на востоке страны. Как следствие началось более стремительное падение показателей горно-металлургического производства и ухудшение показателей смежных видов деятельности.

Всего по итогам 2017 года НБУ ожидает рост реального ВВП на уровне 1,9%.

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