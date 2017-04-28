Набсовет "Укрзализныци" передал правительству на утверждение отчет о работе правления

Наблюдательный совет ПАО "Укрзализныця" 27 апреля решил принять к сведению и направить на утверждение правительству отчет о работе председателя и членов правления ПАО по вопросам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

Как сообщила пресс-служба ПАО, членам набсовета также были представлены результаты аудита общества, который провела международная компания Ernst&Young.

По словам председателя правления ПАО Войцеха Балчуна, правлению удалось оптимизировать работу компании – ситуация в "Укрзализныце" улучшается.

Так, в 2016 году ПАО по сравнению с 2015 годом удалось увеличить доходы от реализации на 6,4 млрд грн до 66,6 млрд грн, втрое уменьшить убыток от курсовых разниц, получить прибыльный финансовый результат по национальным стандартам бухучета – 0,3 млрд грн, тогда как в 2015 году был убыток – 683,3 млн грн.

ПАО отмечает, что по международным стандартам финотчетности финансовый результат 2016 года убыточный – 7,3 млрд грн, но его обществу удалось уменьшить по сравнению с 2015 годом на 9,5 млрд грн, или в 2,3 раза.

"Убыток предприятия по международным стандартам в 7,3 млрд грн обусловлен значительным ростом амортотчислений – с 7 млрд грн в 2015 году до почти 18 млрд грн в 2016 году. Поэтому это виртуальный убыток, и он обусловлен индексацией стоимости основных средств, а не является показателем реальных потерь компании", - отмечается в сообщении.

Впоследствии наблюдательный совет рассмотрит пятилетнюю стратегию модернизации ПАО "Укрзализныця".