Экономика

17:13 28.04.2017

"Винд Пауэр" завершил 2016 год с чистой прибылью почти 429 млн грн

ООО "Винд Пауэр", входящее в энергохолдинг ДТЭК, завершило 2016 год с чистой прибылью 428,998 млн грн, против 1 млрд 2,264 млн грн чистого убытка годом ранее.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход в отчетном периоде возрос на 21% (на 352,989 млн грн) – до 2 млрд 36,669 млн грн, а валовая прибыль увеличилась на 21,3% (на 254,649 млн грн) – до 1 млрд 451,27 млн грн.

"Винд Пауэр" эксплуатирует крупнейшую в Украине Ботиевскую ветряную электростанцию (ВЭС) мощностью 200 МВт, располагает проектами строительства двух других ветроэнергетических объектов на разных стадиях проработки.

В текущем году ДТЭК купил ООО "Трифановка энержи" (Херсонская обл.), которое готовит проект строительства ВЭС в этом регионе.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, помимо ветряного направления, холдинг намерен инвестировать в строительство солнечных электростанций. Первым объектом станет строительство гелиоэлектростанции мощностью 10 МВт в Херсонской области.

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