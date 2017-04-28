ГП "Энергорынок" привлечет у Ощадбанка кредитную линию на 1 млрд грн

Госпредприятие "Энергорынок" привлечет у государственного Ощадбанка (Киев) возобновляемую кредитную линию на 1 млрд грн.

Согласно объявлению ГП в системе закупок ProZorro, договор между сторонами заключен 28 апреля 2017 года,

Аукцион не был проведен, поскольку до указанного срока было подано только одно предложение, в этой связи закупка была автоматически переведена в процедуру квалификации участника.

Срок использования средств – с апреля по июнь 2017 года, стоимость пользования ими – до 33 млн 315,068 тыс. грн.

Целевое назначение – предоставление авансовых платежей ТЭС и ТЭЦ для пополнения их оборотных средств на закупку угля.

ГП "Энергорынок" выполняет функции оператора Оптового рынка электроэнергии Украины.