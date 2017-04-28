Экономика

15:42 28.04.2017

Зарплата главы "Нафтогаза" в 2016 году возросла в 17,5 раза

Заработная плата НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в 2016 году возросла в 17,5 раза (на 18 млн 218,54 тыс. грн) – до 19 млн 323,044 тыс. грн (начисленная до вычета НДФЛ и военного сбора).

Соответствующие данные содержатся в декларации А.Коболева за прошлый год, обнародованной на сайте НАК.

При этом из других источников глава "Нафтогаза" в 2016 году получил лишь 0,65 грн, тогда как в 2015 году его доход из других источников составил 5 млн 1,46 тыс. грн.

Согласно документам, А.Коболев в прошлом году не покупал новой недвижимости и автомобилей.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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