"Донбассэнерго" в I кв.-2017г получило чистую прибыль 63,4 млн грн

Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в январе-марте 2017 года получила чистую прибыль 63,421 млн грн против 121,97 млн грн чистого убытка в первом квартале-2016.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, ее чистый доход за первый квартал снизился на 3% (на 24,311 млн грн) – до 798,417 млн грн, тогда как валовая прибыль возросла в 1,7 раза (на 152,261 млн грн) – до 367,602 млн грн.

Как сообщалось, "Донбассэнерго" в 2016 году снизила чистый убыток в 4,2 раза (на 145,01 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 45,214 млн грн, чистый доход – на 25% (на 1 млрд 333,5 млн), до 4 млрд 6,284 млн грн, тогда как валовая прибыль возросла на 20,4% (на 279,669 млн грн) – до 1 млрд 649,025 млн грн.

"Донбассэнерго" эксплуатирует Старобешевскую (находится на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).

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