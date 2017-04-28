Украинские банки ожидают в следующие 12 мес. оживления кредитования населения и бизнеса

Украинские банки, впервые за последние два года, ожидают ускорения кредитования населения в течение следующих 12 месяцев, свидетельствуют обнародованные на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) результаты опроса "Об условиях кредитования".

Такие ожидания, в частности, выразили 88% финансовых учреждений, опрошенных Нацбанком в период с 22 марта по 7 апреля 2017 года, против 43% в прошлом квартале (в первом квартале 2017 года – ИФ).

Помимо этого, 61% банков прогнозируют рост в соответствующем периоде корпоративного кредитного портфеля.

Нацбанк также отмечает, что с середины 2015 года банки неизменно ожидают, что качество кредитного портфеля корпораций и домохозяйств повысится. Такие ожидания выразили 57% и 50% респондентов соответственно.

Согласно опросу НБУ, спрос на кредиты в первом квартале текущего года продолжал увеличиваться как среди корпораций, так и среди домохозяйств.

Главными факторами, способствовавшими увеличению кредитования в корпоративном сегменте, респонденты назвали снижение процентных ставок и потребности предприятий в оборотном капитале.

Рост спроса на кредиты среди населения определяли следующие факторы: снижение ставок, повышение расходов на товары длительного пользования и потребительская уверенность.

Банки ожидают, что спрос на гривневые кредиты как в корпоративном секторе, так и со стороны населения продолжит расти и во втором квартале 2017 года.

Стандарты потребительского кредитования смягчаются с середины 2015 года - на это в проведенном опросе указали 48% респондентов (12% в прошлом квартале). Стандарты всех видов кредитов для бизнеса стали более жесткими в первом квартале 2017 года, особенно для долгосрочных валютных кредитов крупным предприятиям.

По прогнозам банков, во втором квартале 2017 года стандарты одобрения заявок на кредиты бизнеса станут жестче; стандарты ипотечных кредитов могут стать более жесткими, а потребительских кредитов должны смягчиться.

Большинство респондентов также ожидают рост объемов депозитов, сохраняя оптимизм от начала 2015 года.

В то же время, ожидания по увеличению притока средств корпоративного сектора превышают ожидания роста депозитов населения (76% против 67% опрошенных банков).