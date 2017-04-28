"Газпром энергохолдинг" может построить газопровод к Новочеркасской ГРЭС из-за проблем с углем

ООО "Газпром энергохолдинг" рассматривает возможность строительства газопровода к угольной Новочеркасской ГРЭС, чтобы заменить уголь как основное топливо для станции на газ, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава компании Денис Федоров.

"Мы рассматриваем вариант строительства второй нитки газопровода к Новочеркасской ГРЭС и уже обратились в проектный институт для того, чтобы они посчитали, сколько это будет стоить. С новой ниткой мы сможем полностью обеспечить станцию газом и можем забыть о необходимости использовать уголь на электростанции", - сказал глава компании.

Он отметил, что станция, которая в 2017 году потребит 4 млн тонн угля, испытывает проблемы с поставщиками этого вида топлива.

"К сожалению, объем поставок угля в эту зиму существенно упал. Я разговаривал с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, заместителем министра энергетики России Анатолием Яновским, ситуация абсолютно недопустимая. Уголь, скорее всего, идет на экспорт, и мы получаем существенно меньше угля, чем планировалось. Этой зимой мы были близки к тому, чтобы наш объем склада был меньше установленного законодательством. Мне приходилось разговаривать с акционерами компаний, поставляющих нам уголь, говорить о необходимости исполнять собственные обязательства", - добавил Д.Федоров.

По его словам, с одним из поставщиков - шахтой "Обуховская" (входит в ДТЭК Рината Ахметова - ИФ) компания находится в стадии расторжения договора. "Эта компания в один из зимних месяцев привезла нам менее 10% от запланированного объема. Проблема есть и с качеством угля практически всех поставщиков, в результате мы его дожигаем газом", - добавил глава энергохолдинга.

При этом он отметил социальную важность закупок угля. "Что делать с нашими шахтерами? Волатильность на рынке угля очень высокая, и, возможно, в очень скором времени угольщики вспомнят о наличии такой электростанции как Новочеркасская ГРЭС как фактическом монопотребителе угля в регионе. Если мы перестроимся под работу на газ, то мы физически не сможем работать на угле и что дальше? Куда будет деваться добываемый уголь? Закрывать шахты?", - сказал глава компании.

Новочеркасская ГРЭС - самый крупный производитель электроэнергии в Ростовской области, обеспечивающий электроэнергией наиболее промышленно развитую юго-западную часть региона. Ее установленная электрическая мощность - 2,229 тыс. МВт. Компания работает в составе ПАО "ОГК-2", которое контролируется "Газпром энергохолдингом".

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