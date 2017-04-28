В Украине в 2018г может произойти бум в торговой недвижимости – эксперт

В Украине на стадии реализации и проектирования находится огромное количество проектов торгово-развлекательных центров (ТРЦ), открытие которых в последующие два года могут создать бум в сфере торговой недвижимости, считает директор UTG Евгения Локтионова.

"На сегодняшний день есть серьезные подвижки в плане будущих торговых центров, которые сейчас проектируются, создаются концепции. И если хотя бы 10% из них бутут построены, то 2018 и 2019 гг. станут бумом в торговой недвижимости", - сказала Е.Локтионова на конференции Retail CHAIN Evolution в четверг в Киеве.

По ее словам, основные проекты, запланированные к открытию в следующем году, находятся в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове.

В Киеве в настоящее время реализуются следующие проекты: вторая очередь ТРЦ Blockbuster Mall (300 тыс. кв. м, готовность объекта – 20%), ТРЦ Retroville, ТЦ Smart Plaza Polytech (подписано 80% договоров аренды), ТРЦ Smart Plaza Obolon, (помимо них, запланированы еще два комплекса этого цикла), ТРЦ River Mall, ТЦ Петровка, ТРЦ Rive Gauche, ТРЦ Лукьяновка (заявлен на конец 2017 года, но есть задержки строительства), ТРЦ Sky Mall (третья очередь), ТРЦ Kiev Mall.

Кроме того, по словам Е.Локтионовой, сейчас наполняется вторая очередь ТЦ "Апрель" на конечной остановке скоростного трамвая в Киеве.

"Это один из восьми торговых центров, как мы называем, "трамвайных хабов", которые будут построены в течение трех лет на каждой станции скоростного трамвая", - добавила Е.Локтионова.

По ее словам, также идет строительство ТЦ на Почтовой площади, открытие которого запланировано к концу 2017 года.

UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов.

За 14 лет работы в целом при участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них - ТРЦ Ocean Plaza, "Пирамида" и "Комод" (все - Киев), ТРК "Меганом" (Симферополь, АРК), ТРЦ "Донецк Сити" (Донецк), ТРЦ "Мост Сити Центр" (Днепр), ТРЦ "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).