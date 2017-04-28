"Укргидроэнерго" в I кв.-2017 увеличило чистую прибыль в 2,3 раза

ПАО "Укргидроэнерго" в январе-марте 2017 года увеличило чистую прибыль в 2,3 раза (на 490,799 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 854,424 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход за первый квартал возрос на 31,7% (на 413,207 млн грн) – до 1 млрд 718,438 млн грн, валовая прибыль – на 55,5% (на 386,744 млн грн), до 1 млрд 83,261 млн грн.

Отпуск электроэнергии "Укргидроэнерго" в январе-марте-2017 увеличился на 52,5% (на 1 млрд 16,902 млн кВт-ч) по сравнению с первым кварталом прошлого года – до 2 млрд 952,157 млн кВт-ч.

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль вдвое (на 1 млрд 119,175 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 2 млрд 209,718 млн грн, чистый доход – на 34,2% (на 1 млрд 76,775 млн грн), до 5 млрд 997,813 млн грн, валовую прибыль – на 47,9% (на 1 млрд 76,775 млн грн), до 3 млрд 327,088 млн грн.

Производство электроэнергии девятью ГЭС и ГАЭС компании в 2016 году увеличилось на 35,6% (на 2 млрд 285,972 млн кВт-ч) по сравнению с 2015 годом – до 8 млрд 711,764 млн кВт-ч.

Прогноз отпуска электроэнергии ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" на 2017 год составляет 10 млрд 794,1 млн кВт-ч.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5411 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций компании.

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