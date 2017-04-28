Экономика

12:41 28.04.2017

Возможный запрет Киева на ввоз энергетического угля из РФ не нанесет ущерба российским предприятиям - Минэнерго

Запрет ввоза энергетического угля из России, в случае принятия такого решения украинскими властями, не нанесет ущерба российским предприятиям, заявил журналистам замглавы Минэнерго Анатолий Яновский.

"Абсолютно нет", - сказал он, отвечая на вопрос, обернется ли решение каким-либо ущербом для российских предприятий.

Он отметил, что поставки энергетического угля из России в настоящее время осуществляются в очень ограниченных объемах.

"Основная масса угля, которая туда идет традиционно на протяжении многих десятилетий - это коксующиеся угли, которые поступают на металлургические предприятия Украины. Насколько я понимаю, этот проект распоряжения не касается коксующихся углей. По крайней мере, из сообщений СМИ такой вывод сделал. И сам проект распоряжения не висит ни на сайте министерства топливной энергетики Украины, ни на сайте правительства", - сказал А.Яновский

Как сообщал ранее журналистам глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, ведомство направило в правительство проект решения о запрете ввоза энергетического угля из России.

Он отметил, что сейчас при поддержке посольства США в Украине ведутся переговоры о возможности закупки антрацита в США. Договоренности планируется достичь к концу апреля.

Премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявлял, что Украина в условиях прекращения поставок антрацита с неконтролируемых территорий Донбасса покроет его дефицит за счет диверсификации импортных поставок. При этом планируется сократить внутреннее потребление энергетического угля и отказаться от его импорта из России.

"Безусловно, нам нужно закупать недостающий уголь в разных странах. Хочу подчеркнуть: я сторонник закупки в США, Австралии (. . .) То есть, в других странах, а не у агрессора", - отмечал он.

Как сообщалось, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины решил временно прекратить перемещение грузов через линию разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. В тот же день президент Петр Порошенко заявил, что добываемый в шахтах на неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей уголь начали отправлять в Россию.

По информации главы самопровозглашенной "ЛНР" Игоря Плотницкого, предприятия ЛНР намерены за два года поставить в Крым 3,5 млн тонн угля.

Глава Минэнергоугля Украины 23 марта заявил о намерении правительства запретить импорт угля из РФ.

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