Одесса рассматривает возможность привлечения кредита ЕБРР на строительство ВПП аэропорта

Одесский городской совет рассматривает возможность привлечения кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) Одесского аэропорта, сообщил на заседании исполкома горсовета мэр Геннадий Труханов.

Он уточнил, что ситуация с ВПП не устраивает город, так как решение вопроса о строительстве или реконструкции полосы затянулось на годы, неизвестно, когда он решится. Поэтому Одесса рассматривает возможность привлечения кредита на строительство собственной ВПП, о чем уже были проведены предварительные совещания.

"Это достаточно интересный и привлекательный актив, по которому Европейский банк может нам пойти на встречу", - сказал Г.Труханов.

Как сообщалось, в начале июля 2011 года Одесский горсовет дал согласие на участие в совместном предприятии ООО "Международный аэропорт "Одесса", созданном для реконструкции КП "Международный аэропорт "Одесса". Вторым участником СП стало ООО Odessa Airport Development Ltd. с уставным капиталом около 1 тыс. грн. Доля Одесского горсовета в СП составила 25%, при этом горсовет внес в уставный капитал имущество Одесского аэропорта общей стоимостью 118,4 млн грн. Уставный капитал СП должен был составить 473,4 млн грн. Оставшуюся часть должна была внести частная компания.

Однако в итоге работы по строительству нового терминала проводились за кредитные средства, полученные под залог имущества коммунального предприятия. Реконструировать же взлетно-посадочную полосу частный инвестор вовсе отказался, после чего Мининфраструктуры заявило, что необходимые средства - более 1,6 млрд грн - будут выделены из госбюджета или привлечены под госгарантии, однако эти средства так и не были выделены.

С 2014 по 2016 гг. перспективы реконструкции и развития аэропорта были неясны из-за расследований Одесской областной прокуратуры и Генеральной прокуратуры Украины обстоятельств передачи аэропорта в совместное предприятие. Кроме того, Одесский горсовет длительное время судился за возврат имущества КП "Международный аэропорт "Одесса" в коммунальную собственность. В итоге судебные разбирательства закончились мировым соглашением.

В январе 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости создания фонда с кредитным бюджетным финансированием для реконструкции Одесского аэропорта с тем, чтобы соответствующие работы были окончены до конца года. В феврале министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о намерении начать реконструкцию ВПП Одесского аэропорта в 2017 году.

Контроль над предприятием ООО "Международный аэропорт "Одесса" приписывают бизнесменам Б.Кауфману и А.Грановскому. Они также контролируют управляющую компанию Vertex Hotel Group (отели "Президент Отель" (Киев), "Бристоль", гостиница "Лондонская" (оба – Одесса) и т.д.), журнал "Фокус" и ряд предприятий в финансовом и строительном секторах.

Основные сооружения аэропорта "Одесса" были возведены в 1960-1961 годах. В 1982-м построен грузовой терминал.

Предприятие обеспечивает полеты воздушных судов около 20 отечественных и зарубежных авиакомпаний в 60 стран мира.