Украина имеет рост экономики и движется к увеличению инвестиций - Гройсман на встрече с руководством Американской торговой палаты

Украина по итогам 2016г и I-кв. 2017г демонстрирует уверенный экономический рост, и это должно стать основой и залогом увеличения инвестиций в страну и реализации успешных проектов в реальном секторе экономики, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с руководством Американской торговой палаты.

"Главное, что нам удалось - наладить диалог, понимать друг друга и ставить вопросы не от встречи к встрече, а в процессе работы. Ставим вопросы и пытаемся их решать, и ныне Украина демонстрирует экономический рост, и это движение в направлении увеличения инвестирования", - цитирует В.Гройсмана пресс-служба украинского правительства в пятницу утром.

Премьер напомнил представителям деловых кругов о приоритетах работы Кабмина в текущем году, а именно - пенсионной, земельной реформах, проведении масштабной приватизации и проведения секторальных реформ в здравоохранении и образовании.

Он подчеркнул, что предложенные правительством трансформации, в частности по земельным вопросам, вызывают широкую дискуссию в обществе, впрочем, компромисс будет найден. Так же, как будет перезагружен процесс большой приватизации.

В.Гройсман сообщил, что Минэкономразвития при содействии Секретариата Кабмина уже наработали необходимый пакет законодательных изменений, а вскоре начнется процесс поиска советников для продажи крупных госактивов.

"Мы также работаем над созданием индустриальных парков, поскольку настроены на то, чтобы отходить от сырьевого типа экономики, создавать производства в Украине. Хотя я понимаю, что для этого надо создавать условия", - отметил глава правительства.

В этом контексте В.Гройсман заверил, что Кабмин Украины будет продолжать процессы дерегуляции и в дальнейшем реформировать Государственную фискальную службу, в том числе в части совершенствования налоговых и таможенных процедур. Премьер напомнил, что уже месяц в Украине работает прозрачный реестр возмещения НДС, и бизнес уже чувствует изменения в этой сфере.

Во встрече также приняла участие посол США в Украине Мари Йованович.