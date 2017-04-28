"Укргазвыдобування" в I кв.-2017 увеличило реализацию нефтепродуктов на 8,7%

ПАО "Укргазвыдобування" в январе-марте 2017 года увеличило реализацию нефтепродуктов на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 126,6 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, в денежном эквиваленте рост продаж составил 74% по сравнению с первым кварталом 2016 года – до 2,108 млрд грн.

Кроме того, поставки нефтепродуктов на экспорт в январе-марте-2017 возросли на 77,6% - до 39,9 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – втрое, до 498,1 млн грн.

"Мы видим возрастающий интерес игроков рынка к нашему продукту, который по своему качеству не уступает продукции производства ведущих европейских нефтеперерабатывающих заводов. Со своей стороны компания сделает все, чтобы каждый украинский водитель имел желание и возможность заправляться не импортным, а своим, украинским, шебелинским качественным топливом", - приводятся в сообщении слова директора по коммерческим вопросам УГВ Сергея Федоренко.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2016 году перешел на выпуск нефтепродуктов качества Евро-4 и Евро-5.

"Укргазвыдобування" в 2016 году увеличило реализацию нефтепродуктов на 12,9% (на 61,3 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 537,3 тыс. тонн. В денежном выражении реализация возросла на 7,6% (на 0,526 млрд грн) – до 7,1 млрд грн.

Дополнительная эффективность продаж, в частности, достигнута за счет увеличения цены продажи продукции на экспорт (256,5 млн грн), повышения качества выпускаемой продукции (162,9 млн грн), производства и продажи нового вида продукции дистиллята вакуумного (73,3 млн грн).

В 2016 году "Укргазвыдобування" увеличило объемы переработки нефтяного сырья на 11,8% (на 54,4 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 515,4 тыс. тонн. В частности, Шебелинский ГПЗ в 2016 году увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 497,2 тыс. тонн. Предприятие в 2016 году снизило производство бензина на 11,6% по сравнению с 2015 годом – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 7,4%, до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 7,5% – до 116,8 тыс. тонн.

Коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко прогнозирует увеличение переработки компанией в 2017 году на 3-7% - до 530-550 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 18 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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