Экономика

10:53 28.04.2017

Трамп инициировал расследование относительно импорта алюминия в США

Президент США Дональд Трамп инициировал начало расследования относительно импорта алюминия в страну, сообщает министерство торговли США.

Расследование направлено на то, чтобы выявить, угрожает ли импорт алюминия на рынок США экономической безопасности страны и ее боеготовности.

С 2015 года восемь алюминиевых заводов в США остановились или сократили загрузку мощностей. В настоящее время в стране работает только два завода по выпуску алюминия и лишь один из них производит алюминий высокой чистоты, применяемый в оборонной промышленности.

Импорт алюминия в США вырос на 18% в 2016 году.

Ранее Д.Трамп поручил провести аналогичное расследование в отношении импорта стали в страну с возможностью введения дополнительных пошлин.

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