Экономика

10:48 28.04.2017

"Укрспецэкспорт" в 2016 г. увеличил чистую прибыль на 17,6%

Государственная компания "Укрспецэкспорт" по итогам работы в 2016 году увеличила чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) на 17,58% по сравнению с 2015 годом - до 108,03 млн грн.

Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход по итогам года увеличился на 16,95% - до 2 млрд 104,78 млн грн.

"Укрспецэкспорт" является уполномоченным государственным посредником в осуществлении внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта-импорта продукции и услуг, подлежащих экспортному контролю.

С декабря 2010 года по решению правительства, "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия входят в состав государственного концерна "Укроборонпром".

По итогам 2015 года "Укрспецэкспорт" увеличил чистую прибыль по УСБУ в 2,4 раза по сравнению с 2014 годом - до 91,87 млн грн, чистый доход - в 2,7 раза, до 1 млрд 799,73 млн грн.

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