Экономика

10:34 28.04.2017

Соглашение о снижении нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК нужно продлить - глава Минэнерго СаудАравии

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех считает необходимым продление и сохранение объемов соглашения о снижении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК на второе полугодие 2017 года.

"Мы знаем, мы уверены, что во втором полугодии спрос на нефть будет выше, чем в первом полугодии, поэтому сохранение обговоренного уровня сокращения добычи согласно объемам первого полугодия и продление на второе полугодие - это будет признаком того, чтобы баланс рынка наступил, и в этом случае это будет средний баланс, который наблюдается за последние пять лет между спросом и предложением", - сказал он журналистам в пятницу в Астане.

"Для нас очень важно, чтобы мы во втором полугодии со всеми странами, с которыми мы договаривались на первое полугодие, продлили свои договоренности", - добавил он.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сокращать добычу нефти в течение первого полугодия 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК должны сократить ее на 1,2 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки. Данное соглашение может быть продлено еще на полгода.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало, что страны ОПЕК в январе-феврале 2017 года выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 98%, страны не-ОПЕК - на 37%.

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