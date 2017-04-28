Amazon увеличила чистую прибыль в I квартале на 41%, больше ожиданий

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2017 года на 41%, больше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте поднялась до $724 млн, или $1,48 в расчете на акцию, по сравнению с $513 млн, или $1,07 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали прибыль без учета разовых факторов на уровне $1,12 на акцию.

Выручка выросла на 22,6% и достигла $35,7 млрд против $29,1 млрд в первом квартале 2016 года. Сама Amazon ожидала выручку в диапазоне от $33,25 млрд до $35,75 млрд, консенсус-прогноз Уолл-стрит равнялся $35,3 млрд.

Росту прибыли в I квартале способствовали высокие показатели облачного подразделения - Amazon Web Services (AWS). Выручка AWS подскочила на 43%, до $3,66 млрд.

Amazon последнее время пытается контролировать расходы, однако сейчас компанию ждет новый этап повышенных инвестиций, на этот раз для закрепления на зарубежных рынках, включая Индию и Мексику, развития собственной службы доставки и расширения видео-контента. Аналитики ожидают, что этот период продлится по крайней мере до середины 2018 году. Amazon обещала за это время создать около 130 тыс. рабочих мест в США.

Последние кварталы международный бизнес Amazon был убыточным, и I квартал не стал исключением: операционный убыток за пределами США составил $481 млн, хотя выручка поднялась на 15,6% - до $11,06 млрд.

В I квартале Amazon объявила о строительстве собственного авиатранспортного центра в Кентукки и расширении возможностей грузовых авиаперевозок в Китае. Компания взяла в лизинг 40 самолетов, ее парк грузовых автомобилей с прицепом превышает 4 тыс. Уже в 40 с лишним городах Amazon обещает доставку приобретенных товаров в течение часа. По-видимому, это обещание привело к росту затрат компании на транспортировку в I квартале на 34%, до $4,38 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, выручка компании в текущем квартале будет находиться в диапазоне $35,25-37,75 млрд. Операционная прибыль ожидается между $425 млн и $1,08 млрд.

Консенсус-прогноз экспертов для выручки в первом квартале составляет $36,87 млрд.

Акции Amazon на дополнительных торгах в четверг подорожали на 4,1%. За минувшие три месяца капитализация компании выросла примерно на 10%, за последний год - на 52%. Повышение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 за эти периоды составляло соответственно 9% и 20%.