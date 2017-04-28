Экономика

10:30 28.04.2017

АМКУ предлагает либерализовать поставки товаров в режиме беспошлинной торговли на воздушные суда

Антимонопольный комитет Украины на заседании 27 апреля одобрил предоставление предложения Кабинету министров поручить заинтересованным центральным органам исполнительной власти разработать изменения в нормативно-правовые акты относительно упрощения процедуры получения разрешения на осуществление деятельности по открытию и эксплуатации магазина беспошлинной торговли.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, изменения касаются усовершенствования и упрощения процедуры получения разрешения на осуществление деятельности по открытию и эксплуатации магазина беспошлинной торговли, в том числе в части обеспечения практической реализации возможности осуществления деятельности по поставке товаров на воздушные, водные или железнодорожные транспортные средства коммерческого назначения субъектами хозяйствования, которые не намерены открывать, удерживать и осуществлять хозяйственную деятельность в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

"Указанные предложения сформированы по результатам проведенного исследования, которые свидетельствуют о наличии искусственных барьеров для вступления на рынок поставки товаров в режиме беспошлинной торговли на воздушные суда коммерческого назначения, выполняющих международные рейсы. На сегодня эту деятельность могут осуществлять исключительно субъекты – держатели магазина беспошлинной торговли", - отмечается в сообщении.

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