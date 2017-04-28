Девальвация гривни может помочь росту логистического рынка - мнение

Девальвация национальной украинской валюты может привести к росту и развитию логистического рынка, считает коммерческий директор компании "GEFCO Украина" Андрей Мягков.

"Прогноз по рынку: в связи с тем, что украинская гривня девальвирует, мы становимся все более привлекательными. В этом нужно видеть не только отрицательный момент, но и положительный для украинского рынка. Из-за девальвации украинской валюты наша рабочая сила становится дешевле, для нас это возможности, мы можем получить новые площади, заводы, новые рабочие места. По этому же пути прошли многие страны: Словакия, Венгрия. Сейчас по этому пути идет Украина. Если использовать эту возможность, то украинский рынок вырастет в разы", - констатировал он в ходе встречи с журналистами в Киеве в четверг вечером.

Говоря о тенденциях рынка, А.Мягков отметил, что в связи с событиями 2014-2015 года на востоке Украины и изоляцией рынка РФ, большинство компаний, производителей переориентируются на западные рынки, либо рынки стран Азии, Латинской Америки.

"Стандарты, по которым работали раньше с российским рынком, больше не действительны, западные партнеры требуют более эффективного решения в сфере логистики, Китай в том числе", - резюмировал он.

GEFCO Group насчитывает более 300 площадок в 150 странах со штатом 12 тыс. сотрудников. В 2015 году оборот группы составил EUR4,2 млрд.

В Украине группа начала деятельность в 2008 году. В компании работает 55 сотрудников.