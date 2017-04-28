Доллар слабо укрепляется к евро в пятницу, дешевеет к иене из-за роста геополитической напряженности

Доллар США продолжает укрепляться относительно евро на торгах в пятницу, однако дешевеет к иене.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0867 по сравнению с $1,0873 на закрытие предыдущей сессии. В четверг евро подешевел на 0,3% на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.

ЕЦБ не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. При этом ЕЦБ снизил объем программы количественного смягчения (QE) в соответствии с планом - с 80 млрд евро до 60 млрд евро в месяц, говорится в заявлении центробанка.

М.Драги заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания, что понижательные риски для экономики еврозоны продолжают ослабевать.

Тем не менее, инфляционные ожидания и фундаментальные показатели инфляции, по его словам, остаются низкими и не оправдывают ужесточения кредитно-денежной политики.

Итоги заседания разочаровали трейдеров, рассчитывавших на более "ястребиный" настрой ЕЦБ, пишет MarketWatch.

"Сигналы, которые М.Драги послал рынку, были разнонаправленными. Его обеспокоенность инфляционными показателями способствует ослаблению евро", - отмечает аналитик ThinkForex Наим Аслам.

Курс доллара к иене с начала этой недели прибавил 1,9% на фоне результатов первого тура президентских выборов во Франции, ослабивших спрос на валюты "тихой гавани", а также сохранения основных параметров кредитно-денежной политики японским Центробанком.

В пятницу стоимость американской валюты относительно иены снижается в связи с ростом геополитической напряженности, поддерживающей иену.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не исключает серьезного конфликта с Северной Кореей из-за ее ядерной и ракетной программ. При этом американский лидер отметил, что он предпочел бы дипломатическое решение конфликта.

Пара доллар/иена торгуется в пятницу на уровне 111,20 иены по сравнению со 111,26 иены накануне, курс евро к иене опустился до 120,85 иены с 120,97 иены по итогам предыдущей сессии.