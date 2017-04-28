Экономика

09:54 28.04.2017

Нефть дорожает в пятницу после падения накануне до минимума за месяц, Brent у $52

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов в пятницу после очередного падения цен накануне, в результате которого она оказалась у минимума за месяц, пишет MarketWatch.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 кв повысилась на 48 центов (0,93%) - до $51,92 за баррель.

Июньский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 51 цент (1,04%) - до $49,48 за баррель.

В четверг торги завершились снижением котировок из-за возобновления добычи в Ливии: цена нефти Brent опустилась на 0,7%, до $51,44 за баррель, WTI - на 1,3%, до $48,97 за баррель.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опасается сокращения предложения нефти в перспективе из-за низкой активности геологоразведки. Объем обнаруженных запасов нефти в 2016 году опустился до исторического минимума, поскольку компании продолжают сокращать расходы, сообщило МЭА в четверг.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг о наступлении позитивной тенденции в плане общемировых запасов нефти. По его словам, запасы топлива в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале-марте снизились на 39 млн баррелей - до среднего показателя за последние пять лет.

"Внимание рынка постепенно смещается от слежения за руками фокусников ОПЕК к добыче в США, которая фактически является главным фактором, определяющим предложение", - считают аналитики Commerzbank.

ВАЖНОЕ

ПриватБанк ожидает от государства единого подхода к QR-кодам и широкого внедрения технологий банка

Цена нефти в четверг упала до минимума за месяц

Dragon Capital усматривает сторонние мотивы в причине обысков СБУ

Минэнергоугля предлагает назначить Прокопива главой подгруппы по реструктуризации "Нафтогаза"

Украина может выйти на профицит газа при инвестициях в $1-1,5 млрд – Григоришин

ПОСЛЕДНЕЕ

Газпром ожидает в 2017г экспортную цену в $180-190 за тыс. куб. м, превышения экспорта 2016г

Доллар слабо укрепляется к евро в пятницу, дешевеет к иене из-за роста геополитической напряженности

Кабмин утвердил порядок госконтроля за соблюдением законов о труде с возможностью проверки неоформленных сотрудников без предупреждения

Львовский горсовет выделил 21 млн грн городам области, которые согласились принимать мусор из Львова

Правительство Эстонии направит ЕК предложение наказать "Газпром" штрафом

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА