Экономика

09:48 28.04.2017

Львовский горсовет выделил 21 млн грн городам области, которые согласились принимать мусор из Львова

Львовский горсовет выделил из бюджета развития 21 млн грн субвенций городам, которые согласились принимать мусор из Львова.

За проект решения проголосовали 46 депутатов.

"В рамках выполнения меморандума предусмотрен 21 млн грн как первый этап субвенции бюджетам городов, которые будут принимать мусор из Львова", - сказала во время сессии директор департамента экономической политики Львовского горсовета Ирина Кулинич.

По ее данным, пока определены суммы для Червонограда и Новояворовска – более 2 млн грн и более 3 млн грн. Остальные средства пока не распределены.

Как сообщалось, Львовский областной совет выделил 15 млн грн городам, которые будут принимать мусор из Львова на закупку техники в рамках меморандума, подписанного мерами 20 городов Львовской области, Львовской ОГА, Львовским облсоветом и Львовским горсоветом.

Согласно этому документу, города соглашаются принимать мусор из Львова в течение двух лет. В то же время, из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.

На 2017 год согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

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