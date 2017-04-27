Окремих дилерів "1С" в Україні внесено до списку санкцій

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) внесла до списку санкцій окремих дилерів програмних продуктів (ПП) "1С" - домінуючих в Україні в сегменті ERP-рішень для малого та середнього бізнесу, повідомив керівник апарату глави Служби безпеки України Олександр Ткачук і закликав до обережності у використанні подібних ПП російської розробки.

"На сьогодні окремі компанії, які здійснюють реалізацію продукту "1С" на територію України, внесені до списку санкцій. І в цьому напрямку робота триватиме", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві.

"Тому ми звертаємося до наших підприємцям бути уважними і виважено приймати рішення щодо тих програмних продуктів, які ви використовуєте у своїй діловій діяльності", - додав О.Ткачук.

Відповідаючи на уточнювальне запитання агентства, як можуть українські компанії, що масово використовують ПП "1С", убезпечити себе, представник СБУ порадив зважувати всі ризики.

"Якщо ми констатуємо, якщо це підтверджується експертизами, що ПП, що розробляються на території РФ, постійно контактують, зв'язуються з серверами, які також знаходяться на території РФ, для того, щоб завантажувати оновлення, щоб передавати якусь технічну інформацію, для себе треба зважувати ризики можливого витоку інформації про бізнес на територію РФ ", - пояснив О.Ткачук.

"Комерційні компанії, українські підприємства, повинні для себе приймати рішення, робити вибір", - сказав представник спецслужби.

Як повідомлялося, СБУ 26 квітня провела обшуки у восьми українських компаніях, зокрема в інвесткомпанії "Драгон Капітал" і державному ПАТ "Укргазвидобування", в зв'язку з використанням ними спеціального ПП з контролю над персоналом "Стахановець", яке було кваліфіковано як засіб негласного контролю. "За нашими даними, приблизно 300 компаній на території України на сьогодні використовують таке програмне забезпечення. Ще з 2016 року використання цього програмного продукту було заборонено, адже було визнано спеціальним технічним засобом", - уточнив О.Ткачук.

Просуванням ПП "1С", зокрема, розвитком дилерської мережі, в Україні займається дочірнє підприємство "Єврософтпром" (Київ), створене в 2002 році. Згідно з інформацією в держреєстрі, його власником є кіпрська Chemlero Hodings Limited, а кінцевого бенефіціара немає. Раніше його власником були 1С Europe B.V., а потім кіпрська "1С Limited".

Чистий дохід "Єврософтпром" в 2015 році зріс на 6,6% - до 101,04 млн грн, а чистий прибуток становив 21,67 млн грн проти 12,43 млн грн чистого збитку роком раніше. Дані за 2016 рік поки що відсутні.