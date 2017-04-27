Курс гривни на межбанке в четверг продолжил тренд на укрепление

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,545 грн/$1 с 26,575 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,53-26,56 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в четверг купил $30,7 млн при заявленном объеме в $50 млн.

На аукцион были поданы заявки на $33,5 млн по курсу от 26,55 грн/$1 до 26,575 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,56 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5573 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,5515 грн/$1 с 26,5889 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $319,94 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $288,82 млн.