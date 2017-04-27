ПГНК впервые реализовала газ на форвардных условиях через торги на "Украинской энергетической бирже"

ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) впервые реализовала 2 млн куб.м. газа на условиях форвардных контрактов через торги на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ), сообщила пресс-служба биржи.

"На торги было выставлено 2 млн куб. м природного газа с дисконтом 200 грн/тыс. куб м. к опубликованной на официальном сайте УЭБ средневзвешенной цене на природный газ в месяце поставки. Минимальная прогнозируемая цена ресурса установлена на уровне 5500 грн/тыс. куб. м. Сроки поставки газа разбиты помесячно – июнь-сентябрь 2017 г. По результатам торгов, был реализован весь выставленный объем природного газа", - говорится в сообщении.

По данным биржи, газ продан со средневзвешенным дисконтом 100 грн по июню, 130 грн по июлю, 356 грн по августу, 492 грн по сентябрю.

"Торговля природным газом на условиях форвардов с дисконтом спотовой цены является инновационным и удобным инструментом для обеспечения участников рынка необходимым ресурсом на более длительный период, чем при спотовых торгах, а для продавцов это позволяет запланировать реализацию добытого энергоресурса", - резюмируют в УЭБ.

Как сообщалось, ПГНК принадлежит британской нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc.

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