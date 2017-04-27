Экономика

18:42 27.04.2017

Газодобытчикам придется дважды оплачивать транспортировку газа из-за решений НКРЭКУ

Украинские газодобывающие компании будут вынуждены дважды оплачивать транспортировку газа из-за решений, принятых Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляют в ПАО "Укрнафта".

"С начала апреля компания вынуждена дважды оплачивать транспортировку газа – по тарифам, действующим с 1 января 2017 года и по новым тарифам, согласно постановлению №348 (о введении абонплаты за распределение газа – ИФ), которое оставили в силе для газодобывающих компаний (а для других отменили, вернув действие старой тарифной системы – ИФ). В результате этих действий регулятора ежемесячная плата за транспортировку своего газа для "Укрнафты" достигнет около 76 млн грн вместо 44 млн грн", - говорится в сообщении.

В "Укрнафте" подчеркивают, что двойная оплата означает для компании дополнительные затраты на уровне 289 млн грн в 2017 году. Это подрывает конкурентные позиции украинских газодобытчиков, по сравнению с импортерами газа, которым за транспортировку приходится платить один раз.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа

ВАЖНОЕ

Цена нефти в четверг упала до минимума за месяц

Dragon Capital усматривает сторонние мотивы в причине обысков СБУ

Минэнергоугля предлагает назначить Прокопива главой подгруппы по реструктуризации "Нафтогаза"

Украина может выйти на профицит газа при инвестициях в $1-1,5 млрд – Григоришин

Госдолг Украины в марте 2017г возрос на 0,83% в долларовом выражении

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке в четверг продолжил тренд на укрепление

ДТЭК прогнозирует снижение добычи угля на своих захваченных шахтах в 2-3 раза

ПГНК впервые реализовала газ на форвардных условиях через торги на "Украинской энергетической бирже"

Newcrest в январе-марте снизила выпуск золота на 6%, меди - на 4%

ДТЭК намерен до начала отопительного сезона перевести два блока Приднепровской ТЭС на использование угля марки "Г"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА