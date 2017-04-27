Газодобытчикам придется дважды оплачивать транспортировку газа из-за решений НКРЭКУ

Украинские газодобывающие компании будут вынуждены дважды оплачивать транспортировку газа из-за решений, принятых Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), заявляют в ПАО "Укрнафта".

"С начала апреля компания вынуждена дважды оплачивать транспортировку газа – по тарифам, действующим с 1 января 2017 года и по новым тарифам, согласно постановлению №348 (о введении абонплаты за распределение газа – ИФ), которое оставили в силе для газодобывающих компаний (а для других отменили, вернув действие старой тарифной системы – ИФ). В результате этих действий регулятора ежемесячная плата за транспортировку своего газа для "Укрнафты" достигнет около 76 млн грн вместо 44 млн грн", - говорится в сообщении.

В "Укрнафте" подчеркивают, что двойная оплата означает для компании дополнительные затраты на уровне 289 млн грн в 2017 году. Это подрывает конкурентные позиции украинских газодобытчиков, по сравнению с импортерами газа, которым за транспортировку приходится платить один раз.

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