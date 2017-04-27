ДТЭК намерен до начала отопительного сезона перевести два блока Приднепровской ТЭС на использование угля марки "Г"

Энергохолдинг ДТЭК намерен до начала отопительного сезона перевести два блока Приднепровской ТЭС (ПАО "ДТЭК Днипроэнерго") на использование угля марки "Г", сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"ДТЭК переходит на марку Г. У нас на следующей неделе начинается проект по переводу двух блоков по 150 МВт на Приднепровской ТЭС. Это уже готовый проект и к отопительному сезону мы переведем два этих блока. К следующему отопительному сезону мы переведем всю Приднепровскую станцию на марку Г", - цитирует его издание.

По словам М.Тимченко, ДТЭК также рассчитывает оптимальный алгоритм действий по Криворожской ТЭС (также входит в состав ПАО "ДТЭК Днипроэнерго"). "Криворожскую ТЭС сейчас считают. Я думаю, уже этим летом мы примем решение о том, сколько это будет стоить. Директор станции предлагает перевести половину станции на марку "Г", а половину оставить на антраците", - резюмирует глава ДТЭК.

По словам М.Тимченко, энергохолдинг сейчас перестраивает всю идеологию бизнеса, переориентируется на уголь марки "Г" взамен антрацита, добыча которого стала невозможна после захвата шахт на временно не контролируемых властями Украины территориях Донбасса.

Как сообщалось, Приднепровская и Криворожская ТЭС сейчас остановлены из-за дефицита угля антрацитовой группы, используемого при их работе.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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