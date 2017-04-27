ДТЭК прогнозирует погашение кредитного долга $436 млн перед Сбербанком РФ за счет 5-10 лет работы своих ростовских шахт

Генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко прогнозирует погашение кредитного долга $436 млн перед Сбербанком России за счет 5-10 лет работы ростовских шахт энергохолдинга.

"Во многом это (срок погашения - ИФ) зависит от цен на уголь и курса рубля. Думаю, от 5 до 10 лет, начиная отсчет с октября 2016 года", - сказал он в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

М.Тимченко напомнил, что в сентябре 2016 года "ДТЭК Энерго" в рамках реструктуризации кредитного портфеля передало шахтоуправление "Обуховская" (РФ) вместе с привлеченными займами в размере $436 млн в прямое владение материнской компании DTEK B.V.

"У нас была договоренность со Сбербанком, в соответствии с которой мы переводим значительную часть кредита, а это в начале пути было $436 млн, на баланс шахты "Обуховская"… Так для всех кредиторов "ДТЭК Энерго" была уменьшена кредитная нагрузка в размере $436 млн, а Сбербанк выиграл на том, что после вывода шахты "Обуховская" она оказалась только у него в залоге. Сейчас "Обуховская" работает на обслуживание этого кредита – весь денежный поток, который она зарабатывает, идет на выплату кредита", - пояснил он.

М.Тимченко также сообщил, что уголь с ростовских шахт, в частности, поставляется на Луганскую ТЭС. "К сожалению, на Луганскую станцию кроме как из России доставить уголь железнодорожным транспортом сегодня невозможно", - сказал он.

ШУ "Обуховская" включает ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", ОАО "Донской антрацит" и ООО "Сулинантрацит". Промышленные запасы угля этих активов оценивались в 136 млн тонн.

В 2014 году ДТЭК завершил процесс формирования системы управления бизнесом. Стратегический холдинг ДТЭК является стопроцентным собственником и осуществляет общее управление тремя операционными компаниями: "ДТЭК Энерго", обеспечивающей управление активами в угледобыче, тепловой энергетике и дистрибуции, "ДТЭК ВИЭ" – в альтернативной энергетике и "ДТЭК Нефтегаз" – в добыче нефти и газа.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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