Цена нефти в четверг упала до минимума за месяц

Цены на нефть эталонных марок падают в ходе торгов в четверг на новостях о возобновлении добычи на крупнейшем месторождении Ливии и росте производства топлива в США, сообщает Dow Jones.

Инвесторы опасаются, что действия по сокращению добычи нефти странами-членами ОПЕК и другими крупными производителями могут быть недостаточными для того, чтобы уменьшить переизбыток топлива на глобальном рынке.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 кв рухнула на $1,34 (2,59%) - до $50,48 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $1,34 (2,7%) - до $48,28 за баррель, что является минимальной отметкой за последний месяц.

"На рынке нет явных "бычьих" факторов, - сказал директор по исследованиям в области энергетики в ICIS China Ли Ли. - Я думаю, что рынок будет сосредоточен на заседании ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце".

По его прогнозу, нефтяные котировки в течение ближайшего месяца или около того, вероятно, будут оставаться вблизи $50 за баррель, даже если соглашение о заморозке добычи будет продлено.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, добыча нефти в стране за минувшую неделю выросла на 13 тыс. баррелей в сутки - до 9,27 млн б/с.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил в четверг о наступлении позитивной тенденции в плане общемировых запасов нефти. По его словам, запасы топлива в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в феврале-марте снизились на 39 млн баррелей - до среднего показателя за последние пять лет.

Запасы в США, по словам генсека ОПЕК, в целом не отражают мировую тенденцию, однако и там резервы уменьшились по итогам третьей недели подряд. На минувшей неделе сокращение составило 3,64 млн баррелей.

По данным информированных источников, Ливия возобновила поставки нефти с крупнейшего месторождения страны аш-Шарара, производственные мощности которого составляют почти 300 тыс. б/с, пишет The Globe and Mail. Помимо этого восстановлена добыча на месторождении Эль-Филь, на котором выпускается около 90 тыс. б/с.