Dragon Capital усматривает сторонние мотивы в причине обысков СБУ

ООО "Драгон Капитал" (Киев, украинская структура Dragon Capital) усматривает сторонние мотивы в причине обысков Службы безопасности Украины (СБУ).

"По нашему мнению, исходя из перечня задач СБУ, приведенного в ст. 2 закона "Об СБУ", информацию о признании программного обеспечения "шпионским" спецслужба должна была обнародовать сразу же после того, как был сделан соответствующий экспертный вывод, именно с целью предупреждения дальнейшего его распространения и использования. К сожалению, сейчас эти (обыски СБУ – ИФ) выглядят как попытка оправдать свое бездействие, а избирательное отношение к определению круга компаний для обыска из 300 все же производит впечатление иной заинтересованности СБУ, чем просто борьба с преступностью", - написала Dragon Capital на своей странице в сети "Фейсбук" сразу после брифинга руководителя аппарата главы СБУ Александра Ткачука в Киеве в четверг.

Инвесткомпания также обращает внимание, что защита периметра локальной сети ООО "Драгон Капитал" построена таким образом, что приобретенное программное обеспечение, в случае его использования, не смогло бы несанкционированно передавать информацию в интернет.

Как сообщалось, сотрудники СБУ 26 апреля провели обыски в офисе ООО "Драгон Капитал".

По данным инвесткомпании, обыски касались программы контроля рабочего времени сотрудников компании, признанной "шпионской".

"Как оказалось, программное обеспечение (ПО), которое СП ООО "Драгон Капитал" в 2015 году официально приобрело у украинской компании ООО "Стахановец ПРО", являющейся правовладельцем ПО, и планировало использовать в качестве системы контроля рабочего времени сотрудников СП ООО "Драгон Капитал", в 2016 году было признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения в рамках криминального производства", - объяснила "Драгон Капитал".

Инвесткомпания также сообщила, что сотрудники СБУ пытались изъять всю компьютерную технику компании, что практически парализовало бы деятельность "Драгон Капитала" и как торговца ценными бумагами, и как депозитарного учреждения.

"Благодаря реакции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, других публичных деятелей и СМИ в дальнейшем обыск прошел без нарушения и силового давления со стороны сотрудников СБУ и компания в настоящее время работает в обычном режиме", - отмечено в сообщении.

Основанная в 2000 году Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Ранее миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. В начале апреля 2017 года инвесткомпания заключила соглашение с банком об обратном выкупе своих акций.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР) ООО "Стахановец ПРО" зарегистрировано в Днепре. Учредителями общества являются компания "Стах стафф мониторинг солюшнз лимитед" (Кипр), конечными бенефициарями которой выступают: гражданин РФ Игорь Боровиков и двое граждан Украины Сергей Шамшин и Михаил Яхимович.