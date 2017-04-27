Экономика

17:20 27.04.2017

"Джей Ти Интернешнл Украина" в 2016г сократила продажи сигарет на 6,3%

ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчуг Полтавской обл.), одна из крупнейших табачных компаний Украины, в 2016 году сократила продажи сигарет на 6,3% - до 24,945 млрд шт. по сравнению с 2015 годом.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, производство сигарет сократилось за прошлый год на 6,5% - до 25,067 млрд шт.

В 2016 году компания получила чистый убыток 48,13 млн грн против чистой прибыли 1,062 млрд грн в 2015 году, чистый доход от реализации сократился на 14,4%, до 5,18 млрд грн.

"Джей Ти Интернешнл Украина" входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI).

В Украине ей принадлежит Кременчугская табачная фабрика (Полтавская обл.).

Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.

Продукция реализуется в Украине, а также экспортируется более чем в 20 стран.

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