Экономика

16:47 27.04.2017

Госдолг Украины в марте 2017г возрос на 0,83% в долларовом выражении

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в марте 2017 года возрос на 10,48 млрд грн ($0,6 млрд) - до 1,952 трлн грн ($72,35 млрд), сообщило Министерство финансов на своем сайте в четверг.

Согласно сообщению, государственный долг к концу марта составлял 1,676 трлн грн, или $62,13 млрд, в том числе внешний – 976,53 млрд грн, или $36,2 млрд. Гарантированный государством долг составлял 275,72 млрд грн, или $10,22 млрд, в том числе внешний – 256,4 млрд грн, или $9,5 млрд.

Министерство также уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США – 43,46%, еще 31,46% в гривне, 18,24% в специальный правах заимствования и 5,63% в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в феврале укрепился до 26,98 грн/$1 с 27,05 грн/$1, или на 0,29%, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1.

Как сообщалось, закон о госбюджете-2017 установил предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец 2016 года в законе о госбюджете-2016.

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