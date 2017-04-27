Газовые компании стран Балтии подписали договоры по новой модели распределения мощностей

Операторы систем газоснабжения трех стран Балтии - Amber Grid (Литва), Connexus Baltic Grid (Латвия) и Elering (Эстония) - подписали договоры, в соответствии с которыми межгосударственное распределение передаточных мощностей должно происходить одновременно с заключением сделок купли-продажи газа.

Как сообщили агентству BNS в пресс-службе Elering, новая модель распределения передаточных мощностей позволит сделать эффективнее торговлю газом, сократить расходы участников рынка, интегрировать рынки, повысить ликвидность и поддержать конкуренцию.

Вместе с применением новой модели распределения передаточных мощностей в Эстонии и Латвии будет реализована и новая платформа по торговле газом, а действовавшая до этого времени только в Литве биржа GET Baltic станет региональной газовой биржей. Новая система торгов вступит в силу в течение трех месяцев.

За распределение передаточных мощностей газа будет отвечать действующий в Литве оператор газовой биржи GET Baltic, который выиграл соответствующий тендер.

"Нам видится единый газовый рынок Балтийских стран и Финляндии, на котором продавец из Эстонии мог бы продавать газ в равной мере как эстонскому, так и финскому или латвийскому потребителю", - прокомментировал подписание договора председатель правления Elering Таави Вескимяги.

"Здесь два процесса. Один процесс касается того, что с июля биржа учредит отдельные торговые площадки в Латвии, Литве и Эстонии. Можно будет торговать как на отдельных площадках, так и в целом, интегрируя. Кроме того, на бирже можно будет приобретать и услуги передачи", - сказал BNS глава отдела стратегического планирования и коммуникаций Amber Grid Данас Янулёнис.

По его словам, в связи с новой торговой моделью можно было бы ожидать более активной торговли. В договорах, подписанных тремя компаниями, предусмотрено, что услуги распределения в межгосударственных точках соединения газопроводов начнут предоставлять с 1 июля.

Как сообщалось ранее, газовые операторы трех стран Балтии намерены создать непрямую модель распределения мощностей, которая станет первым шагом к созданию единого газового рынка Литвы, Латвии и Эстонии. "По этой модели предполагается торговля газопередающими мощностями между Латвией и Эстонией, а также между Латвией и Литвой одновременно с торговлей газом на бирже. По нашему мнению, это должно улучшить конкуренцию на газовом рынке стран Балтии и обеспечить оптимальные цены потребителям и газовых потоков между странами Балтии. Это станет первым шагом к общей интеграции газового рынка Балтийских стран", - сообщал ранее BNS Д.Янулёнис.

По его словам, новую модель планируется внедрить к лету текущего года, услуга будет предоставляться через биржу.

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В декабре 2016 года премьеры стран Балтии подписали декларацию о создании единого регионального рынка газа. Amber Grid вместе с другими предприятиями будет согласовывать принципы и правила торговли, баланс цен и другие важные для оптового рынка вопросы.

Планируется, что единый рынок начнет действовать с 2020 года. Ожидается, что после создания газопровода между Эстонией и Финляндией к общему рынку присоединится и Финляндия.

Со ссылкой на члена литовской Комиссии по ценам Вигантаса Вайткуса сообщалось, что главная цель новой модели единого газового рынка стран Балтии - добиться, чтобы за транспортировку газа не приходилось дополнительно платить у границы каждой из стран, пункты учета остались бы только у внешних границ стран Балтии.

Ранее также отмечалось, что Amber Grid в декабре 2016 года выкупила за 320 тыс. евро у финской компании Gasum 34% акций газовой биржи GET Baltic и стала ее единственным акционером. Amber Grid планирует развивать газовую биржу в странах Балтии, открывая там торговые площадки и создавая таким образом региональную биржу.

Глава GET Baltic Гедре Курме ранее заявляла BNS, что связывает развитие биржи с либерализацией газового рынка Латвии в апреле 2017 года.

GET Baltic (Gas Electronic Trade) - оператор газового рынка и газовой биржи. Торговля на газовой бирже началась в 2013 году.