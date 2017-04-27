Близько 300 українських компаній використовують шпигунське програмне забезпечення, розробник якого співпрацює з Федеральною службою безпеки Російської Федерації, повідомив керівник апарату глави Служби безпеки України Олександр Ткачук.

О.Ткачук на брифінгу в четвер у Києві розповів, що СБУ проводить операцію з виявлення та попередження структур, які використовую спеціальне програмне забезпечення, яке кваліфіковано як засіб негласного контролю, тобто зараховано до категорії спеціальних технічних засобів для негласного зняття інформації.

Він нагадав, що напередодні в середу, 26 квітня, СБУ провела ряд обшуків в українських компаніях. СБУ не розголошує назву цих компаній, але, оскільки назви деяких з них вже були оприлюднені, то О.Ткачук підтвердив, що мова йде, зокрема, про інвесткомпанії Dragon Capital і державному ПАТ "Укргазвидобування".

"Ми можемо підтвердити, що справді відбувалися обшуки, зокрема у таких компаній, як "Укргазвидобування" і Dragon Capital. Ці обшуки не були пов'язані з основним напрямком діяльності компаній, а були пов'язані саме з тим, що служба документувала використання спеціального програмного забезпечення", - розповів О.Ткачук.

Він зазначив, що з незрозумілих причин велику увагу ЗМІ приділили саме обшукам в Dragon Capital, хоча ця компанія не була найбільшим клієнтом. В Dragon Capital був вилучений сервер, з якого здійснювалося адміністрування всіх клієнтських комп'ютерів, і три клієнтських комп'ютера. У компанії "Укргазвидобування" було вилучено 1 сервер і 5 клієнтських машин. О.Ткачук зазначив, що не було вилучено всі комп'ютери, на яких використовувалося це програмне забезпечення, оскільки в цьому не було необхідності, і для потреб слідства, зокрема, були вилучені саме сервери.

При цьому він заявив: "За нашими даними, приблизно 300 компаній на території України на сьогодні використовують таке програмне забезпечення. Ще з 2016 року використання цього програмного продукту було заборонено, оскільки було визнано спеціальним технічним засобом".

О.Ткачук зазначив, що в рамках розслідування цього кримінального провадження задокументовано факти, що компанія, яка є розробником цього програмного продукту, співпрацює з Федеральною службою безпеки Російської Федерації.

За словами керівника апарату глави СБУ, під час обшуків в середу були виявлені докази того, що понад 1000 ліцензій на цей програмний продукт використовувалися на комп'ютерах цих компаній.

О.Ткачук наголосив, що ризик використання цього програмного забезпечення полягає в тому, що розробники не повідомляють про всі функції цього продукту. Зокрема, без відома клієнта, який придбав цей продукт, можливий контроль всієї інформації, яка обробляється на комп'ютері, тобто вся ця інформація може потрапити на сервери, які знаходяться в Російській Федерації.

"Системні адміністратори і адміністратори безпеки в компаніях, які зацікавилися цим програмним продуктом, до кінця не розуміли, що, встановлюючи його на своїх комп'ютерах, фактично, заражають їх спеціальним засобом, за допомогою якого без їхнього контролю... можна завантажити файли, розміщені в системі,... включити камери і здійснювати контроль... Ця інформація могла потрапляти в російські спецслужби ", - сказав О.Ткачук.

У цьому контексті О.Ткачук закликав усі українські компанії, які використовують цей програмний продукт, зокрема програму з назвою "Стахановець", відмовитися від його використання.

"З огляду на всі ці ризики, наша служба продовжує працювати для того, що б зробити неможливим використання цього забороненого програмного продукту на території нашої держави. Ми звертаємося до всіх підприємців, до всіх власників комерційних структур і бізнесу, які використовують цей програмний продукт, тобто йдеться про програму "Стахановець", відмовитися від використання цього продукту та звернутися по консультацію в нашу службу ", - сказав він.

О.Ткачук порадив звертатися на телефони гарячої лінії СБУ, де підприємці можуть отримати відповідну консультацію.