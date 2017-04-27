Экономика

16:27 27.04.2017

Служба автотранспорта СБУ выбрала НАСК "Оранта" для ОСАГО

Служба автомобильного транспорта департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины (САТ ДХО СБУ) отобрала НАСК "Оранта" (Киев) для закупки услуг обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Как отмечается, первичное и окончательное ценовое предложение страховщика составило 154,11 тыс. грн при ожидаемой стоимости закупки услуг 300 тыс. грн.

Согласно данным системы, страхованию подлежит 290 единиц автотранспорта.

Также в тендере принимали участие еще две страховые компании: СК "Провидна" с первичным ценовым предложением в размере 248,982 тыс. грн и окончательным 159,8 тыс. грн, СК "Брокбизнес" – 255,48 тыс. грн и 159,968 тыс. грн.

Как сообщалось, САТ ДХО СБУ 21 июня 2016 года застраховала по ОСАГО 271 транспортных средств в компании "Киевский страховой дом". Стоимость заключенного договора составила 146,912 тыс. грн при ожидаемой цене закупки 180 тыс. грн.

Тогда в тендере также участвовали СК "Альфа Страхование" с ценовым предложением в размере 178,891 тыс. грн, "Здорово" – 154,697 тыс. грн, НАСК "Оранта" – 154,446 тыс. грн. К оценке были допущены предложения СК "Киевский страховой дом" и "Здорово".

НАСК "Оранта" является правопреемницей "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован в ОАО "НАСК "Оранта".

ВАЖНОЕ

Украина может выйти на профицит газа при инвестициях в $1-1,5 млрд – Григоришин

Госдолг Украины в марте 2017г возрос на 0,83% в долларовом выражении

ЕБРР может выделить Львову до EUR20 млн для решения проблемы с мусором

Убыток Укрсоцбанка в 2016г возрос в 5,65 раза

МХП на начальном этапе получил заявки на выкуп $245,2 млн евробондов-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

"Джей Ти Интернешнл Украина" в 2016г сократила продажи сигарет на 6,3%

Украина в 2016/2017 МГ может увеличить экспорт муки на 20%

Газовые компании стран Балтии подписали договоры по новой модели распределения мощностей

Реверсивные поставки газа итальянской Snam могут дойти до Украины

Близько 300 українських компаній використовують шпигунське програмне забезпечення

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на паяльники на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА