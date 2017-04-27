Служба автотранспорта СБУ выбрала НАСК "Оранта" для ОСАГО

Служба автомобильного транспорта департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины (САТ ДХО СБУ) отобрала НАСК "Оранта" (Киев) для закупки услуг обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

Как отмечается, первичное и окончательное ценовое предложение страховщика составило 154,11 тыс. грн при ожидаемой стоимости закупки услуг 300 тыс. грн.

Согласно данным системы, страхованию подлежит 290 единиц автотранспорта.

Также в тендере принимали участие еще две страховые компании: СК "Провидна" с первичным ценовым предложением в размере 248,982 тыс. грн и окончательным 159,8 тыс. грн, СК "Брокбизнес" – 255,48 тыс. грн и 159,968 тыс. грн.

Как сообщалось, САТ ДХО СБУ 21 июня 2016 года застраховала по ОСАГО 271 транспортных средств в компании "Киевский страховой дом". Стоимость заключенного договора составила 146,912 тыс. грн при ожидаемой цене закупки 180 тыс. грн.

Тогда в тендере также участвовали СК "Альфа Страхование" с ценовым предложением в размере 178,891 тыс. грн, "Здорово" – 154,697 тыс. грн, НАСК "Оранта" – 154,446 тыс. грн. К оценке были допущены предложения СК "Киевский страховой дом" и "Здорово".

НАСК "Оранта" является правопреемницей "Укргосстраха", основанного 25 ноября 1921 года. В 1993 году "Укргосстрах" был преобразован в ОАО "НАСК "Оранта".