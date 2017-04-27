Драги отметил ослабление понижательных рисков в еврозоне, евро перешел к росту

Понижательные риски для экономики еврозоны продолжают ослабевать, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания ЕЦБ.

Баланс рисков для экономики улучшился, отметил М.Драги. Большинство рисков связано с международными факторами, добавил он.

Вместе с тем глава ЕЦБ отметил некоторое усиление восстановления мировой экономики.

Он подтвердил, что ЕЦБ намерен выкупать активы в объеме 60 млрд евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года или дольше, если это потребуется, "до того момента, когда совет управляющих увидит устойчивую корректировку направления инфляции в соответствие с целями ЦБ".

По словам М.Драги, инфляционные ожидания и фундаментальные показатели инфляции остаются низкими, базовая инфляция будет постепенно усиливаться в среднесрочной перспективе.

Евро перешел от снижения к росту на фоне выступления М.Драги: перед его началом он находился на отметке $1,0888, а к 15:40 кв поднялся до $1,0926 (на закрытие торгов в среду - $1,0904).