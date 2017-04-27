Экономика

15:34 27.04.2017

ЛСОУ выступила информационным партнером конференции УАИБ "Профессиональное управление активами"

Лига страховых организаций Украины выступила информационным партнером ежегодной научно-практическая конференция Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса "Профессиональное управление активами", которая состоится в Одессе 9-10 июня 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе Лиги, среди обсуждаемых вопросов будут: адаптация законодательства Украины в сфере управления активами институциональных инвесторов с требованиями директивы ЕС, проблемы и перспективы накопительного пенсионного обеспечения, актуальные вопросы регулирования деятельности по управлению активами, а также вопросы развития инфраструктуры и инструментов для инвестиций.

Участие в конференции примут представители Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссии, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг, компаний-членов УАИБ, саморегулируемых организаций, бирж, других профессиональных участников финансового рынка, зарубежные эксперты.

Конференция будет проходить при поддержке проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

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